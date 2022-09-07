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Kocaeli'de bebeğin ölümünde ihmal iddiası doktor halı saha maçına gitti

Kocaeli'de bebeğin ölümünde ihmal iddiası doktor halı saha maçına gitti

KOCAELİ’de doğum için özel bir hastaneye yatış yapan İlayda Menteş'in bebeği yaşamını yitirdi. Ailenin iddiasına göre gece halı sahada maç yapan doktor telefonlara cevap vermedi. Birkaç saat sonra aileyle görüştü ancak hastaneye sabah gitti.

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Kocaeli'de Menteş ailesinin doğum için gittikleri hastanede bebekleri öldü. Aile ihmali olduğunu iddia ettikleri doktor hakkında şikayetçi oldu.

25 yaşındaki İlayda Menteş, hamileliği boyunca kadın doğum doktoru Y.Ç'nin kliniğinde kontrollere gitti.  Doğum, Kocaeli'deki özel hastanede gerçekleşecekti.

Kadının pazar gecesi doğum sancıları başladı. İddiaya göre aile doktora telefonla ulaşamadı. Yaklaşık 1,5 saat sonra telefona cevap veren doktor, halı saha maçında olduğunu söyledi.

"Halı sahadaydım"

Baba Menteş, ''Doktor bey ben telefonda konuşurken söyledi. 'Halı sahadaydım, açamadım telefonu' dedi, doktorun ihmali olduğu apaçık belli'' açıklamasında bulundu.  

Menteş, bu sürede hastaneye yatış yaptı. Ancak doktor, hastaneye sabah gitti.

İddiaya göre ilk muayenede sorun olmadığını söyleyen doktor, 3 saat sonra ise annenin acilen sezaryene alınması gerektiğini söyledi.

Ailenin iddiasına göre hamile kadın ameliyathane kapısında da yarım saat bekletildi.

Dede Sedat Menteş, ''Doktorun bugüne kadar her şey normal demesine rağmen bize gece 12.30'da yatış yapmışız doktoru arıyoruz ama gelmiyor. Doktorun telefonuna ulaşamıyoruz. Hastane ebesine ulaşıyor, sonra doktor bizi arıyor'' dedi. 

Hastaneden açıklama

Konuya ilişkin açıklama yapan Özel Kocaeli Akademi Hastanesi Başhekimi Dr. Erhan Uysal, “Op. Dr. Y.Ç.'nin kendi özel kliniğinde takibini gerçekleştirdiği hasta İlayda Menteş, doktorun yönlendirmesiyle hastanemize yatırılmıştır. Doktorun yaptığı son kontrollerin ardından sezaryen kararı verilmesi ile birlikte hasta hiçbir gecikme olmadan 10 dakika içerisinde operasyona alınmıştır. Mekonyum aspirasyonu (Bebeğin kakasının, amnion sıvısının soluk borusuna ve akciğerlerine kaçmasıdır.) neticesinde bebekte solunum ve kardiyak arrest (Kalbin pompalama fonksiyonunun durması ve kalp atımının tamamen sona ermesi halidir.) gelişmiş olup, yenidoğan yoğun bakım ekibimiz, çocuk hekimimiz, anestezi ve ameliyathane ekibimizin tüm müdahalelerine rağmen bebeği kurtarmak maalesef mümkün olmamıştır. Anne ameliyathane takibinden sonra servisi alınmıştır. Genel durumu iyi olup taburcusu planlanmaktadır. Konu ile ilgili tüm bilgi ve evraklar adli makamlara teslim edilmiştir. Hastamız ve bebeği ile ilgili tüm tıbbi görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik. Tüm ailenin acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz” diye konuştu.

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