Milli Eğitim Bakanlığı tarihi ve rakamı duyurdu! Öğretmenlere ödeme müjdesi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere verilecek hazırlık ödeneği için tarih belli oldu.İşte yapılan açıklama...Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
Milli Eğitim Bakanlığının illere gönderdiği yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 1325 lira olarak belirlendiği, ödemenin 12 Eylül'den itibaren yapılacağı bildirildi.
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