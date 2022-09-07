Dudak kuruluğu yaşıyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin

Özellikle havaların ani değişimi sonrası hemen hemen herkesin cildinde farklılıklar meydana gelebiliyor. Bunlardan biri de dudak kuruluğu. İşte doğal yoldan dudak kuruluğuna iyi gelecek yöntemler...

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Dudaklarını diliyle çok sık ıslatan anlar veya bunu hiç yapmayanların en büyük sorunlarından birisi dudak kuruluğu. Dudak kuruluğunu önlemek veya normale çevirmek için türlü ilaçlar veya kremler olsa da bunların çoğunun içerisinde bulunan kimyasal maddeler, dudaklarınız başta olmak üzere sağlığınıza oldukça fazla zarar verebilir.

Ancak dudak kuruluğunu evde doğal yoldan kendiniz çok kolay bir şekilde giderebilirsiniz. İşte dudak kuruluğuna iyi gelecek hem sağlıklı hem de yapması kolay olan yumuşatıcılar.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Nemlendiren, canlandıran ve kuruluğa karşı etkili olan Hindistan cevizi yağı, dezenfekte edici ve antimikrobiyal olmasından dolayı kuruyan ve çatlayan derinin onarılmasını ve kuruluğun geçerek derinin yumuşamasına destek olur.

SHEA YAĞI

Birçok nemlendiricinin içerisinde bulunan ve kullanıldığı ilk andan itibaren deriye işleyen shea yağı, çatlayan ve kuruyan dudakların kaybetmiş olduğu nemi yeniden kazanmasına desek olarak dudak derisinin korur ve yıpranmasına engel olur.

KAKAO YAĞI

Dudak derisini oldukça fazla şekilde besleyen, nemlendiren ve kakao yağı, hem bileşenlerinden hem de hoş kokusu sebebiyle dudakların kaybetmiş olduğu nemi geri kazandırmaya yardımcı olur, çatlamış ve kurumuş dudakları onarır.

ZEYTİNYAĞI

Antioksidan, antienflamasyon ve antibakteriyel içerdiğinden dolayı sağlık için kullanıldığı her alanda etkisini gösteren zeytinyağı, çatlayan ve kuruyan dudakların da tedavisine destek olarak yoğun bir nemlendirme sağlar ve dudakların almış olduğu hasara engel olur.

BAL

Sağlık problemleri için sayısız şekilde yararı olan ve antimikrobiyel özelliği sebebiyle uygulandığı taktirde nemlendirmeyi anında yapan, yaraları iyileştiren bal, kurumuş ve çatlamış dudaklarında kaybetmiş olduğu nemi tekrardan kazandırarak dudak derisini yatıştırır ve canlandırır.

Dudak kuruluğu neden olur?

Dudak kuruması veya çatlamasın birçok sebebi olabilecekken, bunların en başında havaların ani değişimi geliyor. Ancak dudak kurumasına sebep olan belli başlı bazı faktörler de var.

İşte dudak kuruması ve çatlamasına sebep olan durumlar: