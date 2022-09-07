Ünlü milyarderin torunu kaçırılmıştı! Eliza Fletcher'ın akıbeti kötü çıktı

ABD merkezli donanım şirketi Orgill’in varisi Eliza Fletcher, koşu yaptığı sırada kaçırılmıştı. Bir apartman dairesinde Fletcher'ın cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadını öldürmekle yargılanacak şahsın, daha önce 20 yıl hapis yattığı öğrenildi.

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Geçtiğimiz Cuma günü Memphis Üniversitesi kampüsü yakınlarında sabah koşusu sırasında kaçırılan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Fletcher’ın cesedinin bir apartman dairesinde bulunduğu belirtildi.

Memphis Polis Departmanı, memurların Pazartesi günü 17:07 sıralarında bir ceset bulduklarını, ancak herhangi bir kimlik tespiti yapılmadığını söylemişti.

Milyarderin torunu

Departman son açıklamasında Memphis’in 1600 Victor bölgesinde bulunan cesedin Eliza Fletcher olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Memphis’te öğretmen olarak çalışan Eliza Fletcher, milyarder bir donanım patronu ve hayırsever olan merhum Joseph Orgill III'ün torunuydu.

Daha önce aynı suçtan 20 yıl hapis yatmış

Daha önce de kaçırma suçundan hüküm giymiş ve 20 yıl hapis yatmış olan 38 yaşındaki Cleotha Abston’ın Fletcher'ı kaçırmak ve öldürmek suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi. Orgill ailesi ise cesedinin bulunmasının ardından "kalbi kırık ve harap" olduklarını belirten bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Liza, ailesi, arkadaşları, meslektaşları, öğrencileri, ebeveynleri, Kilise cemaatinin üyeleri ve onu tanıyan herkes için çok büyük bir mutluluk kaynağıydı" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü yerel saatle 04:00 civarında kaybolan Fletcher’ın, polis belgelerinde, bir adamın ona yaklaştığı, fiziksel bir boğuşmaya girdiği ve siyah bir arabaya zorla bindirildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Ailesi koşudan sonra eve dönmediği için kayıp ilanı verirken, nerede olduğunu söyleyen kişiye 50 bin dolar ödül vaat etmişti.