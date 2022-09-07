Cennet Mahallesi'nin Yaprak'ı şarkıcı Kendi son haliyle herkesi hayrete düşürdü! O eski halinden eser yok

Uzuna bir süredir gündemlerden uzak yaşantı süren ünlü oyuncu ve şarkıcı Kendı yeni mesleği ve tarzıyla herkesi şaşırttı. Ünlü ismin son halini görenler tanıyamıyor.

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2000'li yılların en popüler isimlerinden olan, pembe takıntısı ile hafızlara kazınan oyuncu ve şarkıcı Kendi gerçek ismiyle Nuray Ülker son zamanlarda ekranlardan uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Cennet Mahallesinde oynamıştı

Şimdilerde 35 yaşında olan ünlü isim genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atmıştı. Henüz 14 yaşındayken Aşkına Eşkiya dizisi ile ekranlara gelen Kendi daha sonra Cennet Mahallesi dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Pembe olan evi, arabası, kıyafetleri... kısaca pembeye takıntısıyla ve tinere olan alerjisiyle hatırlanan ünlü isim aynı zamanda şarkıcılıkta yapmaktaydı. 2009 yılında 'Aksi Single' adlı ilk albümünü çıkarmıştı.

Soy adını değiştirdi

Daha sonra dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın şarkısını çaldığı söylentileriyle gündem olan Kendi soyadını değiştirmiş ve magazin dünyasından kendini çekmişti.

En son yedi yıl önce Oh oh adlı şarkısını dinlediğimiz şarkıcı şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kendi hem yeni işiyle hem de son haliyle görenleri şaşırttı.

Son hali hayran bıraktı

Ünlü şarkıcı şimdilerde geçmiş çalışmalarını bırakarak kozmet sektörüne adım attı. Estetikleriyle ve vücutunda olan değişimleriyle yıllar içinde daha da güzelleşen Kendi'nin son halini görenler hayran kaldı. İşte Türkiye'nin Paris Hilton'u Nuray Ülker, namı diğer Kendi'nin son hali...