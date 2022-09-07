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Memur ve emekli maaşları yeni yıl zammı netleşiyor en düşük aylık hesaplandı

Memur ve emekli maaşları yeni yıl zammı netleşiyor en düşük aylık hesaplandı

Yükselen enflasyon sonrası memur ve emekli gözünü 2023 ocak ayında yapılacak zamlara çevirdi. Hükümeti orta vadeli programına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 16, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 17 oranında zam ortaya çıkıyor.

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Yıl sonu yaklaştıkça enflasyon rakamları ışığında emekli ve memur maaş zammı için de hesaplamalar sıklaştı. Hükümetin OVP planı doğrultusunda da bazı beklentiler ortaya çıktı.

OVP'ye göre emekli ve memur maaş zammı

Hükümetin Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahmini ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 16, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 17 oranında zam ortaya çıkıyor.

Memurların ve emeklilerin kesin zam oranları Ocak ayında belli olacak. Ayrıca memurlar ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girmesiyle bu oranlar artacak.

En düşük emekli aylığı ve memur maaşı

Yüzde 17 dikkate alındığında en düşük memur maaşı da 9 bin 105 liradan 10 bin 644 liraya, memur emeklilerinde 6 bin liradan 7 bin 100 liraya yükselecek. Ancak bu konudaki çalışmaların aralık ayında yapılacağı ve "tatmin edici" bir zammın verileceğine vurgu yapılıyor.

Öte yandan Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, maaş zamlarına TÜİK rakamları üzerinden bir hesaplama getirdi.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ocakta memurlar ile işçi ve memur emeklilerine ne kadar enflasyon zammı yansıtılacağını hesapladı.

Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "TÜİK enflasyonu aylık bu oranlarda açıklarsa memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Ocak 2023’de %11.58 zam(enflasyon farkı) verilir… ENAG’a göre ise %33.54 zam verilmesi gerekir!" ifadelerini kullandı.

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