Berna Laçin'in eşi Tolga Eşiz kimdir ne iş yapıyor kızı Ada Eşiz büyüdü gören inanamıyor
Berna Laçin 15 temmuz darbe gecesi mazisiyle yeniden gündemde. İzmir doğumlu olan 52 yaşındaki Berna Laçin'in eşi ve çocukları merak konusu oldu. Berna Laçin'in Ada isminde bir kızı var. Üniversiteye başlayan Ada Eşiz'i gören çok şaşırıyor. Zira Ada Eşiz annesi Berna Laçin'in tam zıttı... İşte Berna Laçin'in biyografisi, eşi ve kızı...
Oyunculuk ve sunuculuk kariyeri ile ünlenen Berna Laçin FETÖ mazisi ile yeniden gündemde. 15 Temmuz darbe gecesi yaşandığında Azerbaycan'da olduğu ortaya çıkan Berna Laçin, sokağa çıkanlara da evlerinize dönün çağrısı yapmıştı. Berna Laçin mazisiyle yeniden gündem olunca nereli olduğu, eşi ve çocukları da merak konusu oldu. 52 yaşında olan Berna Laçin'in bir kızı var. Üniversiteye başlayan Ada Eşiz'i gören çok şaşırıyor. İşte Berna Laçin'in yaşamı, eşi ve kızı Ada'nın son hali...
Berna Laçin aslen nereli eşi Tolga Eşiz kimdir?
Berna Laçin 52 yaşında ve bir çocuğu bulunuyor. Berna Laçin'in kocasının ismi Tolga Eşiz... Berna Laçin aslen İzmirli. 20 Ağustos 1970 yılında Karşıyaka'da dünyaya geldi. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Berna Laçin, asıl ünü sunuculuk kariyeri ile kazandı. 3 sinema filminde yer alan Berna Laçin, ATV kanalında da program yapmıştı. 2011 yılında Star TV'de Yerden Göğe programında Rasim Ozan Kütahyalı'nın sunucu partneri olan Berna Laçin, ekranlara veda ettikten sonra medyanın gündemine sivri çıkışları ile gelir oldu.
Berna Laçin'in çocukluk aşkı olan eşi ne iş yapıyor?
Berna Laçin özel hayatında istikrarlı bir evliliğe sahip. Bugüne kadar sadece bir evlilik yapan Berna Laçin, eşi Tolga Eşiz ile 26 yıldır evli. Berna Laçin eşi Tolga Eşiz ile 1996 yılında evlendi. İş adamı olan Tolga Eşiz, Berna Laçin'in çocukluk aşkıydı. Berna Laçin'in kocası Tolga Eşiz, Paperwork Satış Direktörü olarak çalıştı.
Berna Laçin'in kızı Ada Eşiz kaç yaşında?
Berna Laçin'in 26 yıllık mutlu evliliğinden sadece 1 çocuğu bulunuyor. Kızı Ada Eşiz 2002 yılında 23 Nisan'da dünyaya geldi. Şu anda 20 yaşında olan Ada Eşiz, fiziki görünümüyle annesine hiç benzemiyor. Koyu renk saç ve göz rengine sahip olan Ada Eşiz, bir esmer güzeli oldu.