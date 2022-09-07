Berna Laçin'in eşi Tolga Eşiz kimdir ne iş yapıyor kızı Ada Eşiz büyüdü gören inanamıyor

Oyunculuk ve sunuculuk kariyeri ile ünlenen Berna Laçin FETÖ mazisi ile yeniden gündemde. 15 Temmuz darbe gecesi yaşandığında Azerbaycan'da olduğu ortaya çıkan Berna Laçin, sokağa çıkanlara da evlerinize dönün çağrısı yapmıştı. Berna Laçin mazisiyle yeniden gündem olunca nereli olduğu, eşi ve çocukları da merak konusu oldu. 52 yaşında olan Berna Laçin'in bir kızı var. Üniversiteye başlayan Ada Eşiz'i gören çok şaşırıyor. İşte Berna Laçin'in yaşamı, eşi ve kızı Ada'nın son hali...