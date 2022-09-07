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ATM'den para çekenlerin yanına yaklaştılar! Dolandırıcıların son oyununa bakın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ATM'den para çekenlerin yanına yaklaştılar! Dolandırıcıların son oyununa bakın

 FATİH’te iki şüpheli ATM'den para çekerken yardım etme bahanesiyle yanına yaklaştıkları kişilerin kart şifresini öğrendi. “ATM kartı yuttu” yalanıyla kredi kartını çalarak çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheliler polis tarafından yakalandı. 

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Suudi Arabistan uyruklu N.S.N. ATM'den para çekerken yanına yaklaşan 2 kişinin, kendisini dolandırdığını söyleyerek polise şikayette bulundu. Mağdur N.S.N. "Para çekerken yanıma yaklaşıp yardım edeceklerini söylediler. Daha sonra kartımı yuttuğunu söylediler. Onlara inandım. Ancak daha sonra bütün paramın çekildiğini gördüm" dedi.

Konuyla ilgili Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.  Şüpheliler Süleyman T. (38) ile Onur G.(28) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yardım etme bahanesiyle yaklaştıkları kurbanlarının önce kart şifrelerini öğrendikleri belirlendi. Şüphelilerin daha sonra "ATM kartı yuttu" yalanıyla kandırdıkları kurbanlarının kartlarını çaldıkları öğrenildi. 

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan çalışmada şüphelilerin; Fatih'te Kazakistan doğumlu S.K.'nın aynı yöntemle bin 65 Euro, 420 dolar, ve 300 lirasını yine Fatih'te Gürcistan uyruklu şüpheli A.B.'nin 485 lirasını, Beyoğlu'nda İran uyruklu N.P.'nin kredi kartından yüklü miktarda para çektikleri belirlendi.

Şüphelilerden Onur G.'nin daha önceden 14 suç kaydının, diğer şüpheli Süleyman T.'nin ise 2 suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

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