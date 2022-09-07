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Erdoğan'dan bir müjde daha! Resmen açıkladı: Kimlikle gidilebilecek

Erdoğan'dan bir müjde daha! Resmen açıkladı: Kimlikle gidilebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan "Artık kimlikle Sırbistan’dan Türkiye’ye rahatlıkla seyahat edilebilecek. Türkiye’den de Sırbistan’a kimlikle seyahat edilebilecek." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ticaret hacmimiz rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak, 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı.

Sırbistan'la karşılıklı turist sayılarımız büyük bir ivmeyle artıyor. Bu yıl Türkiye’yi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak 300 bine çıkmasını bekliyoruz. Bu sayının Türkiye'den de 150 bin olmasını bekliyoruz.

İşbirliğimizi geliştirecek bir diğer alanda müteahhitliktir. Müteahhitlik firmalarımız önemli projelere imza atıyor. Projelerin 48'inin 2018 ve sonrasında hayata geçirildiğine dikkat çekmek istiyorum. Sırbistan'la önümüzdeki dönemde bu alandaki işbirliğimizi de artıracağımıza inanıyoruz.

Kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Yeni adımlar atıyoruz. Sırbistan'a kimlikle rahatlıkla seyahat edilebilecek. Artık kimlikle iki ülke arasında seyahat edilebilecek.

Kimlikle seyahat, orman yangınlarıyla mücadele, ileri teknolojiler, medya ve iletişim alanlarda toplam 7 anlaşmayı bugün imzaladık.

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