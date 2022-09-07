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İstanbul'da indirim izdihamı! Kadınlar akın edince mağaza kepenkleri kapatıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da indirim izdihamı! Kadınlar akın edince mağaza kepenkleri kapatıldı

SULTANBEYLİ'de, hediyelik ve çeyizlik eşya mağazasının açılışı vardı. Açılışa özel indirimi duyanlar saatler öncesinden mağaza önünde toplandı. Kepenklerin açılmasıyla izdiham yaşanınca mağaza yetkilileri tedirgin olup açılışı durdurarak polise başvurdu.

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İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ev eşyalarının satıldığı Delice Home isimli mağaza, şubesinin açılışına özel indirim yaptı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise açılış saatinden saatler önce mağaza önünde yerini aldı.

Mağaza önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılışın indirimli ürünlerle yapıldığı duyurulan mağazanın önünde izdihama neden oldu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte oluşan yığılma nedeniyle mağaza yetkilileri tarafından kepenkler geri kapatılarak içeriye vatandaşların girişi engellendi.

Polis, vatandaşların sorunsuz dağılmaları ve mağaza önünde ve çevresinde sorun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

"Bizi kandırdılar, hepimiz mağdur olduk"

İndirim için mağazaya gelen Serkan Uca kepenklerin geri kapatılmasına tepki göstererek, “Sabah saat 9’dan beri burada bekliyorum burada. Bardak falan alacaktım. Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Sözde izdiham varmış ama hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar” dedi.

"3-4 bin kişi toplandı, içeriye 500 kişi alındı"

Azize isimli bir vatandaş ise “ Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli’den Ümraniye'lere kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. Reklamlar yapıldıktan sonra 'polis memurları izin vermiyor' denildi, indirim iptal edildi. Polis memurlarına şikayetimizi beyan ettik. Bu bir insanlık suçudur. Bu kadar insanı toplandılar. Sadece şikayetçi olmak istiyoruz“ diye konuştu.

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