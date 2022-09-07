Elazığ'da fıkra gibi 'Hasan Yıldırım' vakası! Boşanırken başka evi çıktı kiraya düştü

İsim benzerliği ev sahibi yapmış: Baba ismine kadar aynı

Bir yanlışlık olduğunu anlayan ve tapuya giden Yıldırım, başka bir dairenin daha 2005 yılından itibaren mülkiyetin üzerinde olduğunu öğrendi. Yapılan araştırmada evin, baba ismine kadar aynı olan başka bir Hasan Yıldırım’a ait olduğu tespit edildi.