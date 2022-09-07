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Elazığ'da fıkra gibi 'Hasan Yıldırım' vakası! Boşanırken başka evi çıktı kiraya düştü

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Elazığ'da fıkra gibi 'Hasan Yıldırım' vakası! Boşanırken başka evi çıktı kiraya düştü

ELAZIĞ'da bir adam boşanma davasında, kendisine ait bir ev daha olduğunu öğrendi. Durumun tapuda araştırılmasıyla gerçek belli oldu. 'Hasan Yıldırım'ların karıştığı ortaya çıktı. O adam 2 yıl sonra asıl sahibine ulaştığı evi devretti, kendisi kiraya düştü...

Elazığ'da fıkra gibi 'Hasan Yıldırım' vakası! Boşanırken başka evi çıktı kiraya düştü

Elazığ’da yaşayan 4 çocuk babası Hasan Yıldırım (61), eşiyle boşanma aşamasında olduğu süre zarfında mala tedbir konulması ile üzerine bir ev daha olduğunu öğrendi.

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Elazığ'da fıkra gibi 'Hasan Yıldırım' vakası! Boşanırken başka evi çıktı kiraya düştü

İsim benzerliği ev sahibi yapmış: Baba ismine kadar aynı

Bir yanlışlık olduğunu anlayan ve tapuya giden Yıldırım, başka bir dairenin daha 2005 yılından itibaren mülkiyetin üzerinde olduğunu öğrendi. Yapılan araştırmada evin, baba ismine kadar aynı olan başka bir Hasan Yıldırım’a ait olduğu tespit edildi.

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Elazığ'da fıkra gibi 'Hasan Yıldırım' vakası! Boşanırken başka evi çıktı kiraya düştü

Evini eşine vermek zorunda kaldı

Dava sürecinde üzerine 2 ev göründüğü için kendi evini eşine vermek zorunda kalan Yıldırım, diğer evin asıl sahibini bulmak için 2 yıl uğraştı.

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Elazığ'da fıkra gibi 'Hasan Yıldırım' vakası! Boşanırken başka evi çıktı kiraya düştü

Kendisi kiraya düştü

Hasan Yıldırım, 2 yılın sonunda adaşına ulaşmayı başardı. Almanya’da yaşayan adaş Hasan Yıldırım da yazın memleketi Elazığ’a geldi. Yıldırım, adaşını da alarak tapuya gitti ve evi asıl sahibine devretti. Bir zamanlar üzerinde 2 evi bulunan Yıldırım ise şimdi bin lira vererek kirada oturmaya başladı.

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