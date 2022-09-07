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Türkiye'nin güzeli Ebru Cündübeyoğlu 19 yıllık aşkı bitirdi! Eşiyle tek celsede boşandı

Türkiye'nin güzeli Ebru Cündübeyoğlu 19 yıllık aşkı bitirdi! Eşiyle tek celsede boşandı

Birçok ünlü dizide rol alan ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ve eşi Güçlü Mete 19 yıllık evliliğini geçtiğimiz gün tek celsede bitirdi.

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Şimdilerde Senden Daha Güzel dizisinde rol alan 1993 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında 4. olan ünlü oyuncu sunucu ve model Ebru Cündüoğlu birçok ünlü dizide ve filmde rol almıştı.

Deli Yürek'te oynamıştı

1993 yılında sunuculuk yaparak ekranlara görmeye başladığımız Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı Ebru Cündübeyoğlu 1998 yılında yayınlanmaya başlayan Deli Yürek dizisinde 'Avukat Ayşegül' karakterine hayat vererek oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

19 yıllık aşkını tek celsede bitirdi

Kocan Kadar Konuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Yalancı Romantik, Deli Yürek gibi ünlü projelerde oynayan 47 yaşındaki güzel oyuncu uzun süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Güçlü Mete ile 2003 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, Güçlü Mete ile 19 yıllık büyük aşkını geçtiğimiz gün tek celsede bitirdi.

17 yaşlarında Duru adında bir kızları olan ünlü çift boşanmak için Aile mahkemesine başvurdu. Anlaşmalı olarak ayrılan çiftin davası dün Büyükçekmece Aile Mahkemesinde görüldü. Ayrılık haberleri hayranlarını üzen ünlü isimler ayrılık nedenlerine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

 

Ebru Cündübeyoğlu kimdir?

10 Eylül 1974 tarihinde Almanya'da doğan Ebru Cündübeyoğlu'nun küçüklüğü Adapazarı'nda geçmiştir. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Cündübeyoğlu, Hülya Cündübeyoğlu ve Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun kızıdır. 

1993 yılında annesinin yolundan giden ünlü isim güzellik yarışmasında 4. seçilmiştir. Bazı tiyatro oyunlarında görev alan Ebru Cündübeyoğlu oyunculuk kariyerine Deli Yürek adlı dizi ile başlamıştır.

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