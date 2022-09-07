Erdoğan'dan Batı'ya Rusya-Ukrayna savaşı eleştirisi: Hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında Batı dünyasının tahrik üzerine kurulu bir politika izlediğini belirterek, "Herkes diyor ben Ukrayna'ya yardım ettim nerede bu paralar? Silahlar gönderildiği söyleniyor, ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. Şuana kadar bizim güttüğümüz politika acaba bir an önce bu savaş biter mi?" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ve Sırbistan arasında 7 mutabakat zabtı imzalandı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sırbistan ile kimlikle seyahat

Az önce kendisiyle son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İlişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Fikir alışverişinde bulunduk. Mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol ilişkilerimizi daha iyi boyuta taşıyacaktır.

Hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak iş adamlarımız karşılıklı olarak seyahatleri çok daha kolaylıkla gerçekleştireceklerdir.

Sırbistan karşılıklı olarak kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6'ncı ülke olacak. Bosna Hersek'te de ilk adımı attık. Bununla ilgili imzalar atılacak.

Ticaret hacmimiz istikrarlı artış eğilimini salgın koşullarına rağmen sürdürdü. Sayın Cumhurbaşkanı ile iştirak edeceğimiz Türkiye-Sırbistan İş Forumu bu irademizin göstergesidir. Müteşebbislerimize verdikleri desteklerinden dolayı Vucic'e teşekkür ediyorum. Yapımı tamamlanan devlet yolu da Sayın Vucic'in vizyoner yaklaşımının eseridir. Ortak mirasımız Bayraklı Cami'nin restorasyonuna en kısa zamanda başlayacağız.

Kosova ile uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyuyoruz. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da en kısa zamanda anlaşmaya varılmasını temenni ediyoruz.

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu konuda Kosova-Sırbistan arasındaki sıkıntıyı aşabilmek için her türlü desteğe var olduğumuzu söyledim. Şu andaki gelişmeler olumlu. Balkanlar artık bu tür sıkıntılara tahammül edemez.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Batı'ya eleştiri

Her şeyden önce Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük, bundan sonra da denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Zira şuanda Batının isim saymaya gerek yok takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzere kurulu bir politika güden batı var. Bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Bu işin parasal boyutu var. Herkes diyor ben Ukrayna'ya yardım ettim nerede bu paralar? Silahlar gönderildiği söyleniyor, ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. Şuana kadar bizim güttüğümüz politika acaba bir an önce bu savaş biter mi? Görünüyor ki çok kısa zamanda biteceğe benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. E ne oldu Rusya doğal gazı kesti, fiyatlar bir anda yükseldi. Herkes kara kara düşünüyor, kışı nasıl atlatacağız, bunları neden daha önce düşünmediniz! Şimdi stoklar ne durumda diye bunun konuşulması yapılıyor.