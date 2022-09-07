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Ticaret Bakanlığı domates konservesi ve salça ihracatının "kısıtlandığı" iddiasını yalanladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ticaret Bakanlığı domates konservesi ve salça ihracatının "kısıtlandığı" iddiasını yalanladı

Ticaret Bakanlığı, "domates konservesi ve salça ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini ve söz konusu düzenlemenin ihracatın yasaklanması veya kısıtlanmasıyla ilgili olmadığını" bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 'domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)' ve salça ihracatında kayıt uygulaması getirilmiş olup, söz konusu düzenleme bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması ile ilgili değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anılan ürünlerin ihracatının Bakanlığın iznine tabi kılınmadığı da kaydedildi.

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