Uygunsuz fotoğraflarla şantaj yaptığı iddia edilmişti! Gökhan Güney'den gelininin kan dolduran iddialarına cevap gecikmedi

Arabesk müziğinin yıldız ismi Gökhan Güney'in 2014 yılında vefat eden oğlu Selim Güney'in karısı Ece Güney, Esra Ezmeci'nin programına katıldı. Ünlü isim kayınpederi hakkında herkesi şok eden iddialarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcıdan o iddialara sert yanıt gecikmedi.

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Fox TV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Ezmeci'nin yaptığı Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programının geçtiğimiz günlerde yayınlanan 47. bölümüne arabesk müziğinin ünlü ismi Gökhan Güney'in gelini Ece Güney katıldı.

Akıllara durgunluk veren iddialarda bulunmuştu

2012 yılında nikah masasına oturduğu eşi Selim Güney'i mide kanseri nedeniyle 2014 yılında kaybeden ünlü isim kayınpederi Gökhan Güney hakkında akıllara durgunluk veren iddialarda bulundu.

Ece Güney kayınpederi Gökhan Güney'in elinde, kendisinin eski sevgilisiyle yaşadığı uygunsuz görüntülerin bulunduğunu ve bu görüntülerle eşinden kalan sekiz dairenin tapusuna el koyduğunu iddia etmişti.

Arabeskin yıldızından yanıt gecikmedi

Ortaya atılan iddialar hakkında programa katılan akrabalarından Sinan Güney 'asılsız, Gökhan Güney'i karalamak için söyleniyor' demişti. Şantaj iddiaları ile suçlanan ünlü şarkıcı Gökhan Güney'den gelini Ece Güney'in iddialarına yanıt gecikmedi.

Ünlü şarkıcı mahkemeye başvuracağını belirterek "Kamuoyunun Bilgisine

Son günlerde, bir televizyon programına katılan Ece Hanım, asılsız söylemleriyle beni ve ailemi hedef almıştır. İtibar sarsıcı bu söylemlere karşılık pek çok kanal, yayına katılmamı ve anlatılanlara cevap vermemi beklemektedir."

"Benim üzerimden gündemde kalmaya çalışıyor"

"Ancak bu kişinin programda bahsettiği, tekrar etmekten bile haya ettiğim olaylara karşı herhangi bir yayına katılmak, bahsi geçen olayların gerçekte nasıl olduğunu anlatmak, oğlunun hatırasının üzerinden gündemde kalmak benim prensiplerine aykırıdır. Benim bu kişiye cevabım yalnızca hukuki yollarla olacaktır."

"Zaten yayından haberdar olur olmaz bu kişiye karşı yasal yollara müracaat edilmiş ve şahsın hakkında gerekli tedbir kararı alınmıştır. Hakkımda küçük düşürücü söylemlerine devam etmesinin ve iletişim araçları veya sair surette tarafımı rahatsız etmesinin yasal karşılığı olacağı karara bağlanmıştır. Ömrüm boyunca onuru ön planda tuttuğum bir hayat tarzı benimsedim."

"İddiaları tutarsızdır, belge sunulmamıştır"

"Özel hayatımla gündeme gelmemeye daima özen gösterdim. Beni yakından tanıyanlar aile hayatıma ne kadar önem verdiğini, maddiyatın hiçbir zaman benim için ön planda olmadığını gayet iyi bilirler. Bu nedenle, 42 yıldır sevgisine nail olduğum kamuoyunun bilmesini isterim ki bu kişinin iddiaları tümüyle gerçek dışıdır."

"Programda bahsi geçen ve varlığından dahi haberdar olmadığım iddia taşınmazIara, iddia edildiği üzere tarafınca el konulmuşsa bunu ispat etmesi gereken kişi kendisidir. Vurgulamak isterim ki, bu şahıs var olduğunu iddia ettiği hiçbir belgeyi sunmamıştır. Buna rağmen sahsın tutarsız söylemlerinin dayanağı olup olmadığı araştırılmadan anlattıklarım genişçe yer verilmiş ve hakkımda olumsuz bir algı oluşmasına sebep olunmuştur."

"Çamur at izi kalsın" anlayışıyla hareket eden bu kişinin, benim ve ailenin itibarını zedelemeyi amaçlayan, kişilik haklarını ihlal eden her türlü haksız eylemine karşı yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm.

Gökhan Güney" sosyal medya hesabından bu açıklamayı hayranlarıyla paylaştı.