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Hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşler hakkında karar

Hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşler hakkında karar

PENDİK'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in 5’er yıl hapis cezası istinaf mahkemesince bozulmuştu. Baklavacı kardeşlerin yeniden yargılandığı davada yeni bir karar çıktı. Sanıklardan Hasan Sel’in cezası 10 ay düşürüldü, Hüseyin Sel'in 5 yıl cezası ise yinelendi.

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Pendik'te 2019 yılı Temmuz ayında 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu tekmelediği gerekçesiyle 5'er yıl hapse çarptırılan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf Mahkemesince kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. İlk kararını bozan mahkeme, yeniden karar oluşturdu.

Kardeşlerden birinin cezasını düştü

Mahkeme, sanık Hüseyin Sel hakkında, “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Bu cezayı erteleyen mahkeme, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’i, “hürriyeti tahdit” suçundan ise ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Bu kararla birlikte aracı kullanan Hüseyin Sel toplamda 5 yıl hapse mahkum edilirken, aracın kaputunu tekmeleyen Hasan Sel ise 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

Kadının korkuyla 'Hamileyim ben, ayıp' yakarışları

Ne Olmuştu?

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, 18 Haziran 2020 tarihinde “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından toplamda 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçunun oluşmadığı halde bu suçtan mahkumiyet verildiğini belirterek, sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarını kaydetti. Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını bozan İstinaf, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

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