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İki gündür haber alınamıyordu! Çilingirle eve girdiler korkunç halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki gündür haber alınamıyordu! Çilingirle eve girdiler korkunç halde bulundu

 ANTALYA'nın Alanya ilçesinde haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin başında darp izi bulundu.

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Bir binada yalnız yaşayan Yılmaz Kip'den (26) iki gündür haber alamayan yakınları, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

Adrese giden ve çilingir vasıtasıyla kapıyı açarak eve giren ekipler, Kip'in üzeri battaniye ile örtülü ve hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Kip'in başından darbe aldığı tespit edildi. Yılmaz Kip'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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