Antalya'da ortalığı karıştırdı hayatının cezasını yedi! Polise dedi: Aksiyonu siz çıkardınız...
ANTALYA'da bir şahıs uyuşturucunun etkisiyle ortalığı birbirine kattı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs polise 'ne güzel kayıp gidecektim, aksiyonu siz çıkardınız' dedi. Gözaltına alınan şahsa çeşitli nedenlerden para cezası da kesildi.
Trafik polisini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesindeki farklı mahallelerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde park halindeki bazı araçlara 26 ZB 209 plakalı otomobiliyle çarparak zarar veren Çağan B. (26), en son bir akaryakıt istasyonuna girip bidonla yakıt almak istedi.
Olumsuz yanıt alan Çağan B., daha önceden ihbarla polislerin kendisini takip ettiğini fark edince kaçmaya başladı.
Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Şahin Timleri tarafından Üçgen Mahallesi 115. Sokak üzerinde yakalanan Çağan B., kelepçe takılarak gözaltına alındı.
"Sadece gazoz içtim"
Uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen Çağan B.’nin aracında yapılan aramada, uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Uyuşturucu madde kullanmadığını savunan Çağan B., “Hiçbir şey içmedim. Sadece gazoz içtim. Arabadaki kağıdı arkadaşlarım bırakmış. Uyuşturucu içtiğimi inkar etmiyorum ama şu an kullandığım hiçbir şey yok” dedi.