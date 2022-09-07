Antalya'da ortalığı karıştırdı hayatının cezasını yedi! Polise dedi: Aksiyonu siz çıkardınız...

"Sadece gazoz içtim"

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen Çağan B.’nin aracında yapılan aramada, uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Uyuşturucu madde kullanmadığını savunan Çağan B., “Hiçbir şey içmedim. Sadece gazoz içtim. Arabadaki kağıdı arkadaşlarım bırakmış. Uyuşturucu içtiğimi inkar etmiyorum ama şu an kullandığım hiçbir şey yok” dedi.