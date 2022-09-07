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Bisikletle dereye yuvarlanan liseli gençten 52 gün sonra acı haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bisikletle dereye yuvarlanan liseli gençten 52 gün sonra acı haber

ORDU'da, 52 gün önce bisikletle dereye yuvarlanan lise öğrencisi 14 yaşındaki Emir Can Topal'dan acı haber geldi. Emir Can, tedavi gördüğü Samsun'da hayatını kaybetti

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Ordu'da bisikleti ile dereye yuvarlanan 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesinin Sakarya Mahallesi'nde 52 gün önce meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Emir Can Topal bisikletiyle seyir halindeyken dereye yuvarlandı. Kazada, Emir Can Topal ile yanında bulunan Furkan Mert Dal yaralandı.

Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan lise ikinci sınıf öğrencisi Emir Can Topal ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Emir Can Topal, 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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