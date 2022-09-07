Pastane vitrinlerini süsleyen lezzet! Torpil pasta tarifi bir ısırıkta kremasıyla cezbediyor

Küçükten büyüğe herkesin severek yiyeceği torpil pasta tarifi, hem pratik hem de çok lezzetli oluşuyla herkesin damağında tadını bırakmak için geliyor. Pratik ve kolay hazırlanışı sayesinde çayın yanında yemek için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu kurabiyeyi tarif defterinize yazmayı ihmal etmeyin. Çocuklarınız bu tatlıya bayılacak...

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Torpil pasta tarifi

Çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız torpil pasta tarifi tam size göre... Çok kolay, pratik yapılışıyla ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuklardan büyüklere herkesin büyük bir zevkle yiyeceği ve gözlere oldukça hitap eden görüntüsüyle gözdeniz olacak. Özellikle çocuklar, külahta dondurmaya benzeyen bu tatlıyı yemeye doyamayacak. Ağızda dağılan muhteşem kremasıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek bu torpil pastayı yerken, adeta bulutların üzerinde gezintiye çıkacaksınız. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak olan o herkesin bayılacağı torpil pasta tarifi...

Torpil pasta için malzemeler:

Külah için:

- 10 adet dondurma külahı

-Yağlı kağıt

- 6-7 yaprak milföy hamuru

Kreması için:

- 4 su bardağı süt

- 6 yemek kaşığı şeker

- 1 adet yumurta

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 2 yemek kaşığı tepeleme un

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 paket vanilya

Üzeri için:

- Pudra şekeri

- Kırık fındık

Torpil pasta yapılışı:

- Öncelikle külahları yapmakla başlayın. Bunun için metal külahları kalıp olarak kullanabilir ya da normal dondurma külahlarının dışına yağlı kağıt sararak oluşturabilirsiniz.

- Daha sonra merdane ve çok az un ile milföyleri açın. 1 parmak genişliğinde uzun şeritler elde edin. (Her milföyü 5’e bölebilirsiniz.)

- Külahı elinize alıp, dip kısmından başlayarak hamuru sarın. Açılmaması için, külahın sonuna geldiğinizde hamuru bir alttaki hamura yapıştırın. En sona gelince biraz boşluk bırakınki, piştikten sonra kolay çıkarabilin.

- Bütün milföyleri sardıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine dizin.

- Daha sonra, önceden ısıttığınız ve 200 dereceye ayarladığınız fırına verip, pembeleşinceye kadar pişirin.

- Milföyler pişerken tencereye süt, şeker, un, nişasta, yumurtayı alıp tel çırpıcı ile çırpın.

- Ocağa alarak sürekli karıştırın.

- Göz göz olunca ocaktan alıp, içine tereyağı ve vanilyayı ekleyin, tekrar karıştırın. Soğuması için uygun bir yere koyun.

- Fırından çıkan milföyleri, biraz ılındıktan sonra dikkatlice külahlarından çıkartın ve su bardaklarına yerleştirin.

- Daha sonra soğuyan ve kıvamı daha koyulaşan kremayı, bir kaşık yardımıyla tüm külahlara paylaştırın ve üzerlerine fındık serpiştirip buzdolabına koyun.

- 2-3 saat buzdolabında beklettiğiniz torpil pastaları, servis tabağına alıp üzerine bolca pudra şekeri serpiştirin ve servise hazır hale getirin.

Afiyet olsun...