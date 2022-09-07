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Eğer uyurken yan tarafınıza düşünüyorsanız büyük risk altında olabilirsiniz

Eğer uyurken yan tarafınıza düşünüyorsanız büyük risk altında olabilirsiniz

Yapılan 1 çalışma. Uyku şeklinizin sağlığınız ile ilgili önemli ipuçları verdiğini ortaya koydu, işte sırt üstü yan veya yüzüstü yapmanızın sağlığınıza olan etkileri

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Uyumak kuşkusuz insan sağlığı için en önemli aktivitelerin başında geliyor. Hafızayı konsantrasyonu, tepki verme süresini, duyguları, fiziksel sağlığı ve kararlılığı en doğru şekilde etkileyen yollardan birisi uykudur. 

Uzmanların açıklamalarına göre geceleri en az 6 saat uyumak gerekiyor. Eğer uyku yeterli miktarda alınmazsa bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Gece uykularında da sağlığı etkileyen en mühim şeylerden birisi alınan pozisyondur. Yüzüstü uyuyanlar, sırt üstü uyuyanlar ve yan yatarak uyuyanlar olarak üç gruba ayrılan uyku pozisyonları kişilere çeşitli şekillerde etli ediyor.

SIRTÜSTÜ

Uyumanın en sağlıklı yolu olan sırt üstü uyuma şekli başta omurga sağlığını destekleyerek dik ve sağlam bir duruşta olmaya destek olur. Bu uyku pozisyonu sırttaki ve boyundaki kaslarda çok az gerginliğe sebep olur. Üstüne üstelik bu pozisyon cilt için de oldukça faydalı bir uyku pozisyonudur. Bu şekilde uyuyan kişilerin yüzünde kırışıklık ve lekelenmeler daha az olur. Kadınlar için de iyi olan bu pozisyon göğüs kırışıklıklarının ve göğüs sarkmalarını önüne geçer. Bu uyku pozisyonun en büyük dezavantajı ise horlamaya neden olmasıdır.

YAN

En yaygın uyku pozisyonları arasında bulunan pozisyonlardan birisi olan yan yatma pozisyonunun bilinen en büyük dezavantajı kollarda ve bacaklarda ağrı meydana gelmesidir. Bunun yanı sıra geceleri yan pozisyon alarak uyumak sindirim ve mide problemlerine de yol açabiliyor. Bu pozisyonda uyumanın iyi tarafı ise kan dolaşımını hızlandırması ve horlamayı önlemesidir.

YÜZÜSTÜ

En sağlık uyuma pozisyonu olan yüzüstü uyuma pozisyonu sağlığı da olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu uyku pozisyonda baş tamamen döndüğü için bir süre sonra sırt ve boyun ağrıları ortaya çıkıyor. Omurganın değişik bir hal almasından dolayı sürekli olarak hareket etme hali ortaya çıkacağından uyku sürekli olarak bölünecektir. Bu uyku pozisyonun en iyi avantajı ise horlamayı azaltması olarak biliniyor.

En sağlıklı uyku kaç saat olmalı?

Sağlıklı bir hayat için ihtiyaç duyulan uyku süresi, genetik faktörler de dahil olmakla birlikte yaşa, mevsime, yaşanılan bölgeye ve yapılan işe bağlı olarak günde 5-10 saat arasında değişmek üzere yetişkin bir insanın ortalama 6-8 saat uyuması gereklidir.

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