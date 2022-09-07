BIST 3.415
DOLAR 18,23
EURO 18,08
ALTIN 997,36
HABER /  SPOR

Resmen elimizdeki maçı verdik! 12 dev adam grubu ikinci tamamladı

Resmen elimizdeki maçı verdik! 12 dev adam grubu ikinci tamamladı

12 Dev Adam, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında Avrupa devi İspanya ile grup liderliği için karşılaştı. Millilerimiz son saniyelerdeki top kaybıyla İspanya'ya 72-69 mağlup oldu. Millilerimiz grubu ikinci sırada tamamladı.

Abone ol

EuroBasket 2022'de son 16 turuna kalmayı garantileyen A Milli Takımımız, A Grubu'nda Avrupa devi İspanya ile grup liderliği için karşılaştı. 12 Dev Adam baş başa mücadele ettiği mücadelede maçı son topa kadar taşıdı fakat milliler sahada 72-69 mağlup ayrıldı. Milliler turnuvada 3 galibiyet 2 mağlubiyet ile grubunu ikinci tamamladı.

Larkin'in basit top kaybı maçın seyrini değiştirdi

Mücadele 69-68 İspanya üstünlüğündeyken 22 saniye kala Türkiye, maç sayısını kullanmak için hücumu başlattı. Larkin'in basit top kaybı Türkiye adına büyük şok oldu. Milliler yarı sahayı geçemeden topu kaybetti.

Türkiye - İspanya: 69-72

1. Periyot sonucu: 18-17
2. Periyot sonucu: 34-38
3. Periyot sonucu: 50-56

Belçika'yı farklı mağlup ettik

Gruptaki ilk maçını Karadağ'ı 72-68, ikinci sınavında Bulgaristan'ı 101-87 mağlup eden Ay-yıldızlı ekibimiz olaylı geçen karşılaşmada Gürcistan'a 88-83 yenilmişti. A Milli Takımımız dün ise rahat bir oyundan sonra Belçika'yı 78-63'lük skorla devirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eğer uyurken yan tarafınıza düşünüyorsanız büyük risk altında olabilirsiniz
Eğer uyurken yan tarafınıza düşünüyorsanız büyük risk altında olabilirsiniz
Ticaret Bakanlığı domates konservesi ve salça ihracatının "kısıtlandığı" iddiasını yalanladı
Ticaret Bakanlığı domates konservesi ve salça ihracatının "kısıtlandığı" iddiasını yalanladı
Uygunsuz fotoğraflarla şantaj yaptığı iddia edilmişti! Gökhan Güney'den gelininin kan dolduran iddialarına cevap gecikmedi
Uygunsuz fotoğraflarla şantaj yaptığı iddia edilmişti! Gökhan Güney'den gelininin kan dolduran iddialarına cevap gecikmedi
Hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşler hakkında karar
Hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşler hakkında karar
Bisikletle dereye yuvarlanan liseli gençten 52 gün sonra acı haber
Bisikletle dereye yuvarlanan liseli gençten 52 gün sonra acı haber
İki gündür haber alınamıyordu! Çilingirle eve girdiler korkunç halde bulundu
İki gündür haber alınamıyordu! Çilingirle eve girdiler korkunç halde bulundu
Eylem hazırlığındaki teröristin üzerinde polislere ilişkin bilgilerin yazıldığı not bulundu
Eylem hazırlığındaki teröristin üzerinde polislere ilişkin bilgilerin yazıldığı not bulundu
Bolu'da zehirlenmeler! 43 kişi hastanelik oldu hepsinin şikayeti aynı...
Bolu'da zehirlenmeler! 43 kişi hastanelik oldu hepsinin şikayeti aynı...
Mustafa Sarıgül'den Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleriyle ilgili açıklama
Mustafa Sarıgül'den Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleriyle ilgili açıklama
Erdoğan'dan bir müjde daha! Resmen açıkladı: Kimlikle gidilebilecek
Erdoğan'dan bir müjde daha! Resmen açıkladı: Kimlikle gidilebilecek