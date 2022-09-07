Resmen elimizdeki maçı verdik! 12 dev adam grubu ikinci tamamladı

12 Dev Adam, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında Avrupa devi İspanya ile grup liderliği için karşılaştı. Millilerimiz son saniyelerdeki top kaybıyla İspanya'ya 72-69 mağlup oldu. Millilerimiz grubu ikinci sırada tamamladı.

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EuroBasket 2022'de son 16 turuna kalmayı garantileyen A Milli Takımımız, A Grubu'nda Avrupa devi İspanya ile grup liderliği için karşılaştı. 12 Dev Adam baş başa mücadele ettiği mücadelede maçı son topa kadar taşıdı fakat milliler sahada 72-69 mağlup ayrıldı. Milliler turnuvada 3 galibiyet 2 mağlubiyet ile grubunu ikinci tamamladı.

Larkin'in basit top kaybı maçın seyrini değiştirdi

Mücadele 69-68 İspanya üstünlüğündeyken 22 saniye kala Türkiye, maç sayısını kullanmak için hücumu başlattı. Larkin'in basit top kaybı Türkiye adına büyük şok oldu. Milliler yarı sahayı geçemeden topu kaybetti.

Türkiye - İspanya: 69-72

1. Periyot sonucu: 18-17

2. Periyot sonucu: 34-38

3. Periyot sonucu: 50-56

Belçika'yı farklı mağlup ettik

Gruptaki ilk maçını Karadağ'ı 72-68, ikinci sınavında Bulgaristan'ı 101-87 mağlup eden Ay-yıldızlı ekibimiz olaylı geçen karşılaşmada Gürcistan'a 88-83 yenilmişti. A Milli Takımımız dün ise rahat bir oyundan sonra Belçika'yı 78-63'lük skorla devirmişti.