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CHP'ye bir şok daha! Diyarbakır'dan sonra Bitlis İl Başkanlığı'na da kayyum atandı

CHP'ye bir şok daha! Diyarbakır'dan sonra Bitlis İl Başkanlığı'na da kayyum atandı

DİYARBAKIR İl Başkanlığı'na kayyum atanan CHP'ye bir şok daha. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP Bitlis İl Başkanlığı’na il kongresini yapmak üzere tedbiren kayyum atanmasına karar verdi.

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CHP Bitlis İl Başkanlığı'na Mehmet Cahit Geylani’nin yerine kayyım atandı. CHP Genel Merkezi’nin 22 Şubat 2022 tarihinde atadığı kayyım heyeti 45 gün içerisinde olağanüstü il kongresini yapmak üzere görevlendirilmişti. Atanan kayyım heyetinin il kongresini yapmaması üzerine mahkemeye gidildi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce görülen celsede, CHP Bitlis İl Başkanlığı'na Veysi Uyanık, Zeynelabidin Küçükdağ, Rahmetullah Ak, Veysi Acar, Durmaz Sadak, İsmail Nacar, İkram Karaca kayyım olarak atandı.

Halk TV'de yer alan habere göre, kayyım olarak atanan Veysi Uyanık, bir önceki dönem Bitlis İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

"Karara itiraz edeceğiz"

Yerine kayyım atanan Mehmet Cahit Geylani karara tepki gösterdi. Geylani, "Diyarbakır’da olduğu gibi mahkeme tarafından siyasi bir karar verildi. Bu kararı veren hakim, Diyarbakır için de aynı kararı vermişti. Üstelik bu dava açılırken, hiçbir delegemizin imzası alınmadı. Davayı açan kişi Genel Merkez tarafından ihraç edilen biri. Mahkeme bu kişiyi kayyım olarak atamış. Biz Bitlis’te yaptığımız parti çalışmaları ile burada AKP’yi bitirdik. Kayyım atananlar AKP ile beraber hareket ediyorlar” dedi.

Genel Merkezin bu konuyla alakalı toplantı halinde olduğunu belirten Geylani, “Karara itiraz edeceğiz” diye konuştu. 

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