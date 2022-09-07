Dünyanın en zenginleri kıyametten kaçmak için ultra lüks sığınaklar inşa ettiriyor

The Guardian gazetesinden Douglas Rushkoff, zenginlerin felaketlerden saklanmak için lüks ‘kıyamet sığınakları’ inşa ettiğini öne sürdü. Ultra lüks sığınaklar milyarderleri kendi evlerinde gibi hissettirecek olanaklar sahip.

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Douglas Rushkoff, dünyanın zengin seçkinleri tarafından inşa edilen “hayatta kalma sığınakları”ndan bazılarını anlattı. Lüks bir Sığınak şirketi olan Rising S. Company müşterilerine, kapalı yüzme havuzları ve bowling salonları ile birlikte gelen 8.3 milyon Dolar (151 milyon TL) değerinde lüks ‘aristokrat’ sığınakları sunuyor.

Bir diğer şirket Vivos ise, eski Soğuk Savaş dönemi tesislerinde lüks yeraltı daireleri satıyor ve bu dairelere havuz, Sinema, Yemek alanları ve daha pek çok şey sığdırıyor.

Rushkoff bu lüks sığınakların, güneşli bahçe alanları simüle edilmiş bir havuz, şarap mahzeni ve zenginleri evlerinde hissettirecek diğer olanakları sağladığını söyledi.

Kıyamet Günü'nden kaçamazlar

Dünyanın en zenginleri listesinin ilk iki basamağında yer alan Elon Musk ve Jeff Bezos’un sığınak inşa ettirdiklerine dair bir açıklama yok. Ancak dünyadaki kaynakların sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Musk ve Bezos, uzayda koloni kurmayı hedefliyor.

Rushkoff'a göre sığınakların milyarderleri yarattıkları felaketlerden koruyamaz. Çünkü nihayetinde toplumun geri kalanının işleyişine bağlı olacaklarını savunuyor.

Bundan dolayı Rushkoff, milyarderler gerçekten ‘Kıyamet Günü’nden kaçınmak istiyorlarsa geride kalan insanları kaderlerine terk etmek yerine, hep birlikte o günün engellenmesine yardım etmeye başlamaları gerektiğini ifade ediyor.

Rushkoff dolar milyarderlerinin bu çabasını şu sözlerle açıklıyor:

Sanki kendi egzozundan kaçacak kadar hızlı giden bir araba yapmak istiyorlarmış gibi.