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Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında heyecan 9 Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül ve 12 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla bu haftaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

9 Eylül Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Mert Güzenge

10 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar

11 Eylül Pazar
17.00 Sivasspor - İstanbulspor: Hüseyin Göçek
20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor: Ümit Öztürk
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.00 Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

12 Eylül Pazartesi
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

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