Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak Kapacak, bir diğer Süper Lig ekibi Karagümrük'e 1 yıllığına kiralık olarak gönderildi.

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Fenerbahçe'de bu sezonun kadro planlamasında yer almayan Burak Kapacak ile yollar ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiralandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak'ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.

2021 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak, sarı-lacivertli formayla 7 karşılaşmada sahaya çıktı. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.