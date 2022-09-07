Acun'un büyük kızı Leyla Tiktok videoları paylaştı, dekoltesiyle esti geçti "Baban görmesin"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ikinci kızı olan Leyla Tiktok'ta paylaştığı videolarla adından söz ettiriyor. Leyla Ilıcalı son olarak bikinili paylaşımıyla kendine hayran bıraktı.

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Acun Medya ve TV8'in sahibi olan ünlü sunucu, televizyoncu Acun Ilıcalı ilk evliliğini 1988 yılında Seda Başbuğ ile yapmıştı. Beş yıllık evliliğin ardından bir kızı olan Ilıcalı eşinden ayrılmıştı.

Kısa bir süre sonra tekrardan aşık olan ünlü televizyoncu bu defa Zeynep Yılmaz ile 2003 yılında ikinci evliliğini yaparak nikah masasına oturmuştu. Ilıcalı'nın bu evlilikten dünyaya Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştu.

Bir dönemin en fazla konuşulan çocukları

Doğdukları yıldan itibaren babalarının ekranlarda yayınlanmaya başlayan yarışmaları ile hızlı bir şekilde başarı merdivenlerini tırmanması Leyla ve Yasemin'i bir dönemin en fazla konuşulan çocukları yapmıştı.

Neredeyse tüm Türkiye'nin gözlerinin önünde büyüyen Leyla ve Yasemin'in şimdiki halleri yinede değişimleriyle herkesin dikkatini çekiyor. Şimdilerde Liseden mezun olan ve 18 yaşına giren Leyla Ilıcalı güzelliğiyle herkesi mest ediyor.

Güzelliğiyle binlerce beğeni aldı

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından kızı Leyla'nın 18. yaş gününü kutlamak için yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşen Leyla Ilıcalı aynı zamanda kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da birçok beğeni alıyor ve gündem oluyor.

O videosu Tiktok'ta viral oldu!

Tiktok hesabını oldukça aktif kullanan Leyla Ilıcalı son olarak askeri yeşil bikinisi ile çektiği video ile viral oldu. yüzünü yakından çeken Leyla Ilıcalı Tiktok'ta binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü isme sosyal medya kullanıcıları tarafından "Ne ara büyüdün", "Bu fizik halis mi" tarzında yorumlar yapıldı.İşte Leyla Ilıcalı'nın o paylaşımından bir kare...