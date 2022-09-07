Görüntüsü bile acıktıyor! Mantolu patlıcan varsa herkes akşam yemekte olacak

Akşama ne yemek yapacağınızı bilmiyorsanız aradığınız fikir ayağınıza geldi. Eşiniz, bu yemeği yediğinde parmaklarını da yiyecek. Bu mantolu patlıcan tarifi, patlıcanı vermeyenlere sevdirecek... Hem yapması kolay, hem yemesi zevkli, hem görüntüsü dillere destan... Mantolu patlıcan tarifini sizler için derledik...

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Mantolu patlıcan tarifi

Her akşam ne yemeği yapacağınızı düşünmekten yorulduysanız, üzülmeyin. Muhteşem görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle mantolu patlıcan yemeğini yapıp eşinize ve çocuklarınıza parmaklarını yedirmeye hazır mısınız? Kolay ve pratik hazırlanışı sayesinde zor günlerinizi bu yemekle kurtarabilir, tarifin malzeme ölçülerini kişi miktarına göre istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Bu kadar az malzemeyle böylesine lezzetli bir yemeği yediğinizde, yemek çeşidi fikrinde her zorlandığınız zaman aklınıza gelecek. Kokusu bütün evi, hatta apartmanı saracak olan bu mantolu patlıcan tarifi, patlıcanı sevmeyen eşinizi aşık edecek. Bu tarifi, tarif defterinizde favorilerinizin arasına eklemeyi ihmal etmeyin. İşte sizler için derlediğimiz mantolu patlıcan tarifi...

Mantolu patlıcan için malzemeler:

- 2 tane közlenmiş patlıcan

- 300 gr az yağlı kıyma

- 1 adet küçük boy soğan

- 2 diş sarımsak

-2 yemek kaşığı galeta unu yada kurutulmuş ekmek içi

- Kimyon, karabiber, tuz

- 1 tane yumurta

Mantolu patlıcan yapılışı:

- Mantolu patlıcan yapımına önce, kullanacağınız patlıcanları közleyerek başlayın.

- Patlıcanlar közlenirken siz de o sırada köfte için soğan rendeleyin.

- Daha sonra kıymayı, galeta ununu, yumurtayı, baharatları ve rendelenmiş soğan, sarımsağı derin bir kabın içine alıp karıştırın ve elinizle iyice yoğurun. Kullandığınız kıymanın yağlı olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde köftenizde çatlamalar oluşabilir.

- Bütün malzemeleri iyice karıştırıp yoğurduktan sonra streç film yada buzdolabı poşetinin üzerine köfteyi koyun ve elinizle bastırarak açın. Eğer orada açarken çatlamalar oluyorsa alıp biraz daha yoğurun ve malzemelerin birbirleriyle iyice bütünleşmesini sağlayın.

- Közlenen patlıcanları alın ve bir poşetin içine koyup poşeti bağlayın. Patlıcanları birkaç dakika poşetin içinde bekletin ve daha sonra poşetten çıkarıp kabuklarını soyun.

- Açtığınız köftenin ortasına közleyip soyduğunuz patlıcanı koyun ve poşetin yanlarından tutarak köfteyi patlıcanın etrafında sarın.

- Daha sonra, patlıcanın etrafına sarmış olduğunuz köftenin kenarlarını birbiriyle birleştirin.

- Bir fırın tepsisi alın ve yağlayın. Fırın tepsisini yağladıktan sonra, hazırlamış olduğunuz mantolu patlıcanları tepsinin içine dikkatlice dizin.

- Üzerlerine hafifçe yağ gezdirin ve tepsisi fırına verin.

- Üstleri kızardıktan sonra fırından ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra istediğiniz şekilde servis edin.

Afiyet olsun...