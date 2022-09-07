Un olmadan tatlı mı yapılır demeyin! Portakallı revani kaynanayı çatır çatır çatlatacak

Tatlılar Türk kültüründe her yemekten sonra masada olmazsa olmazlar arasında bulunuyor. İşte yemek sonrası masalarınızı donatmanızı sağlayacak lezzetli mi lezzetli portakallı revani tarifi.

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Türk mutfağında tatlıların önemi oldukça fazla. Hal böyle olunca tatlı tarifleri internet üzerinden en çok aranan konular arasında yer alıyor. Portakallı revani tarifi de bu bağlamda oldukça meraka edilen bir tatlı olarak göze çarpıyor.

Peki portakallı revani tarifi için gereken malzemeler neler ve portakallı revani tarifi nasıl yapılır? İşte a'dan z'ye püf noktaları ile lezzetli mi lezzetli sofralarınızı şenlendirecek portakallı revani malzemeleri ve tarifi...

Portakallı revani tarifi için malzemeler

3 adet yumurta

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı su

25 su bardağı toz şeker

1 adet yarım limon suyu

Portakallı revani tarifinin püf noktası

Portakallı revani yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise yumurta ve şekerin iyice çırpınması.

Portakallı revani tarifinin pişirme önerisi

Portakallı revaniyi pişirirken ayrıca ısıtılan kabın kapağının 20 dakikadan önce açılmaması gerekiyor.

Portakallı revani tarifi nasıl yapılır?

3 yumurta ile şeker iyice çırpın.

Köpük gibi olan yumurta üzerine yoğurt ve sıvı yağ ekleyin. Onlarla beraber tekrar çırpın.

Üzerine un, irmik, kabartma tozu ve vanilya eklenerek çırpmaya devam edin.

İçerisine portakal kabuğunun rendesi koyun, isterseniz limon da rendeleyebilirsiniz.

Ortaya çıkan bu malzemeyi yağladığınız bir kaba dökün. (Çok kalın olmayacak şekilde dökmeye çalışın.)

170 derecelik fırında yarım saat pişirin. Ayrıca içerisine kürdan ile bakabilirsiniz. Olmadıysa hala 3-5 dakika daha bırakabilirsiniz.

İlk yapacağımız iş aslında şerbettir. 3 su bardağı suya 2,5 su bardağı şeker dökün ve kıvam alana kadar karıştırın.

Üzerine yarım limon suyu dökülür, 2 dakika sonra kapanır ve soğutun.

Soğuyan şerbet fırından çıkan tepsi üzerine dökün. Eğer şerbeti dökmeden kekinizi keserseniz şerbeti daha fazla çekecektir.

Afiyet olsun...