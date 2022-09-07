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Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond, İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond, İstanbul'a geldi!

Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond, İstanbul'a geldi

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Beşiktaş bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Nathan Redmond transferinde mutlu sona ulaştı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in transferini özellikle istediği yıldız futbolcu ve kulübü Southampton ile her konuda anlaşmaya varıldı.

Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncuyu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız Nathan Redmond özel uçakla bugün Atatürk Havalimanına inecek." ifadelerine yer verilmişti.

İstanbul'a geldi!
Yıldız futbolcu, transfer görüşmelerini hızlandırmak ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Her iki kanatta da forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcu, forvet arkası bölgesinde de görev alabiliyor.

İngiltere Premier Lig'de 264 karşılaşmada forma giyen Redmond, 28 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.

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