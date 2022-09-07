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Manisa'da 2 mahallenin boşaltıldığı orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde başlayan orman yangını, ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan ekipler tarafından tedbir amaçlı Beyce ve Heciz mahalleleri boşaltılmıştı.

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Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınırken, ilçenin farklı bir noktasındaki ormanlık alanda yeniden yangın çıktı.

Kısmen kontrol altına alındı
İlçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ve 2 uçak ile 26 arazöz 4 su tankeri, 7 yer ekibi ve 4 dozer ile müdahale başladı. Rüzgarın da etkili olduğu yangında ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

2 mahalle boşaltılmıştı
Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tedbir amaçlı Beyce ve Heciz mahallelerinin boşaltıldı.

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