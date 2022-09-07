Ukrayna tahliye çağrısında bulundu: Zaporijya Nükleer Santralini kapatabiliriz!

Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov, Ukrayna topraklarında bulunan Rus kontrolü altında Zaporijya Nükleer Santrali hakkında, “Santralin kapatılmasını gerektiren nedenler ortaya çıkarsa santrali kapatabiliriz” dedi.

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Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali hakkında Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov açıklamada bulundu.

Tahliye çağrısında bulundu

Korikov, Ukrayna topraklarında yer alan Rus kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali’nin kapatılmasını gerektiren durumların ortaya çıkması halinde kapatılacağını ifade ederek, bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulundu.

Zor bir kış bekliyor

Korikov, santralin kendi elektrik ihtiyacını karşıladığını ancak bağlantısının kesilmesi durumunda yedek dizel jeneratörlerin çalıştırılması gerektiğini söyledi. Karikov ayrıca Rusya'nın Ukrayna’ya saldırı nedeniyle dizel rezervlerini yenilemenin son derece zor olacağını belirtti. Santralin kapatılması halinde sonbahar mevsimi nedeniyle havaların soğumaya başladığı Ukrayna’da, halkın zor bir kış geçireceği tahmin ediliyor.

Rusya, Zaporijya Nükleer Santralini geçtiğimiz Mart ayında ele geçirmişti ancak santral hala Ukraynalı yetkililer tarafından işletiliyor.