BIST 3.403
DOLAR 18,23
EURO 18,22
ALTIN 1.005,57
HABER /  DÜNYA

Ukrayna tahliye çağrısında bulundu: Zaporijya Nükleer Santralini kapatabiliriz!

Ukrayna tahliye çağrısında bulundu: Zaporijya Nükleer Santralini kapatabiliriz!

Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov, Ukrayna topraklarında bulunan Rus kontrolü altında Zaporijya Nükleer Santrali hakkında, “Santralin kapatılmasını gerektiren nedenler ortaya çıkarsa santrali kapatabiliriz” dedi.

Abone ol

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali hakkında Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov açıklamada bulundu.

Tahliye çağrısında bulundu
Korikov, Ukrayna topraklarında yer alan Rus kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali’nin kapatılmasını gerektiren durumların ortaya çıkması halinde kapatılacağını ifade ederek, bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulundu.

Zor bir kış bekliyor
Korikov, santralin kendi elektrik ihtiyacını karşıladığını ancak bağlantısının kesilmesi durumunda yedek dizel jeneratörlerin çalıştırılması gerektiğini söyledi. Karikov ayrıca Rusya'nın Ukrayna’ya saldırı nedeniyle dizel rezervlerini yenilemenin son derece zor olacağını belirtti. Santralin kapatılması halinde sonbahar mevsimi nedeniyle havaların soğumaya başladığı Ukrayna’da, halkın zor bir kış geçireceği tahmin ediliyor.

Rusya, Zaporijya Nükleer Santralini geçtiğimiz Mart ayında ele geçirmişti ancak santral hala Ukraynalı yetkililer tarafından işletiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Pjanic, Barça'dan ayrıldı: Yeni takımı belli oldu!
Pjanic, Barça'dan ayrıldı: Yeni takımı belli oldu!
Elon Musk, Twitter'ı suçlamıştı! Satın almaktan neden vazgeçtiği ortaya çıktı
Elon Musk, Twitter'ı suçlamıştı! Satın almaktan neden vazgeçtiği ortaya çıktı
Manisa'da 2 mahallenin boşaltıldığı orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'da 2 mahallenin boşaltıldığı orman yangını kontrol altına alındı
8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçarken kıskıvrak yakalandı
8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçarken kıskıvrak yakalandı
İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusu
İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusu
Binbir hastalığa etkili! Antik çağların en koruyucu bitkisi: Demirhindi
Binbir hastalığa etkili! Antik çağların en koruyucu bitkisi: Demirhindi
Yol kenarında ölü olarak bulunmuştu! Babasından kan donduran sözler: “Eşimin teyzesi çocuğu alıp kaçmış”
Yol kenarında ölü olarak bulunmuştu! Babasından kan donduran sözler: “Eşimin teyzesi çocuğu alıp kaçmış”
Un olmadan tatlı mı yapılır demeyin! Portakallı revani kaynanayı çatır çatır çatlatacak
Un olmadan tatlı mı yapılır demeyin! Portakallı revani kaynanayı çatır çatır çatlatacak
6'lı masada aday tartışması büyüyor! Davutoğlu: "Aday kim olursa olsun kazanır tutumu yanlış"
6'lı masada aday tartışması büyüyor! Davutoğlu: "Aday kim olursa olsun kazanır tutumu yanlış"
Acun'un büyük kızı Leyla Tiktok videoları paylaştı, dekoltesiyle esti geçti "Baban görmesin"
Acun'un büyük kızı Leyla Tiktok videoları paylaştı, dekoltesiyle esti geçti "Baban görmesin"