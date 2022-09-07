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Pjanic, Barça'dan ayrıldı: Yeni takımı belli oldu!

Pjanic, Barça'dan ayrıldı: Yeni takımı belli oldu!

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve sezon bitiminde Barcelona'ya dönen Miralem Pjanic'in yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

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Beşiktaş'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic, Katalan ekibine veda etti.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC, Miralem Pjanic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Antrenmanlarda ön plana çıktı
Beşiktaş'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen ve ilk olarak kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcu, sezon öncesi göstermiş olduğu performanslar ile teknik direktör Xavi'yi etkilemiş ve planları değiştirmişti.

Ancak Pjanic, Barcelona ile yeni sezonda henüz resmi bir maçta forma şansı bulamamasının ardından ayrılma kararı almıştı. 

60 milyon Euro bonservis 
2020 yılında 60 milyon Euro bonservis bedeli ile Barcelona'ya transfer olan Pjanic, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlamış ve 26 maçta 4 kez de asist yapma başarısı göstermişti.

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