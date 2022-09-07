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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’dan ayrılarak turun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmüş, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılmıştı. Belgrad Kulesini ziyaret ederek, Sancaklı bölgesindeki liderleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanı Vucic tarafından Hırvatistan’a uğurlanmıştı.

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