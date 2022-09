Mersin’deki orman yangını yayılmaya devam ediyor! Alevler D-400 karayoluna ulaştı, yol kapatıldı!

Mersin'in Gülnar ilçesinde 15 saattir devam eden orman yangınında alevler D-400 karayoluna kadar ulaştı .Yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde bu sabah çıkan orman yangını, evlere kadar ulaştı. Yangına 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter ve 138 arazözle müdahale edildi. Akşama kadar süren çalışmalarda yerleşim yerine yangının ulaşması engellendi. Rüzgarın da etkisi ile Kuzey doğu tarafına yönlenen yangın Karayar dağının arka kısmından Silifke ilçesi sınırlarına geldi. Yangında 15. Saate girilirken alevler eceli tünelinin çevresini sararak Mersin-Antalya D400 karayoluna kadar geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, ”Aydıncık - Silifke Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık - Gülnar, Gülnar - Silifke güzergâhından sağlanacaktır” denildi.

Öte yandan araçlar yolda güvenlik güçleri tarafından durdurularak kontrollü şekilde alternatif yola yönlendirildi.

Bakanlıktan açıklama: 850 personelle müdahale ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07.13’te başlayan orman yangınına saat 07.20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları; 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç), 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile devam etmektedir. Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup, tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir.



7 Eylül 2022 tarihinde ülkemiz genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yangınlardan 20’si kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürmektedir. Mersin/Gülnar ve Manisa/Soma’da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları ise devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

"110 hanede 450 vatandaşımızı tahliye ettik"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, son durumla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rüzgarın hızının şu an itibariyle yavaş yavaş azalmaya başladığını kaydeden Pehlivan, "Mücadeleye yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Tabi henüz kontrol altına aldık diyemiyoruz ama havadan ve karadan bütün ekiplerimiz müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. İnşallah öngörülen kısa süre içerisinde söndürmeyi başarırız. Çalışmalar bu noktada devam ediyor. Şu an itibariyle mahallerimizde ve yerleşim yerlerimizde bir sıkıntı yok. İlk etapta yerleşim yerlerine yönelik tedbir alınmıştı. Alınmaya da devam ediyor. 110 hanede 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Daha çok şu an kuzeydoğu istikametine yayılım söz konusu. Ona da gerekli müdahaleler yapılıyor” dedi.

Sadece 1 metruk bina yandı

Yerleşim yerlerindeki hanelerle ilgili herhangi bir problemin olmadığını, sadece ormanlık alan içerisinde bir metruk binanın yandığını söyleyen Pehlivan, "Şu an itibariyle hummalı bir söndürme çalışması sürdürülüyor. Bu çerçevede 18 helikopter, 6 uçakla yangına müdahale ediliyor. Bu helikopterler içerisinde Orman Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığının, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yönlendirilenler var. Ayrıca 81 arazöz şu anda alanda yangın söndürme çalışmalarını devam ettiriyor. Bütün bu ekiplerde çalışan personel sayımızda 524."

460 kişi kapasiteli pansiyon hazır hale geldi

"Başta orman olmak üzere AFAD ve itfaiye personellerimiz de var. Bu süreçte vatandaşlarımızı tahliye ettiğimizi söyledik. Yangının başından itibaren afet koordinasyon merkezimizi kurduk. Ankara’da da İçişleri Bakanlığı Gamer bünyesindeki afet koordinasyon merkeziyle irtibat halindeyiz. Vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde toplanmaları sağlandı. Sonra da iaşelerinin karşılanacağı noktalara taşındılar. Akşam saatlerinde evlerine dönme konusunda risk devam ederse barınmalarıyla ilgili de Gülnar merkezde 460 kapasiteli pansiyonlarımız hazır hale getirildi” ifadelerini kullandı.

Araröz devrildi

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Milli Savunma Bakanlığı devrede

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yangına ilişkin açıklama yapıldı. MSB açıklamasında, "Mersin Valiliğinin talebi üzerine; Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Kara Kuvvetlerimizden görevlendirilen 3 adet S-70, 5 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopter yangına havadan müdahale ediyor." denildi.