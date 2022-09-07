Mersin'de orman yangını evleri tehdit etmeye başladı! TSK devreye girdi, 30 ev boşaltıldı
MERSİN'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü, evleri tehdit etmeye başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale için ekiplerin seferber irken, TSK da bölgeye yangın söndürme helikopterlerini gönderdi. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerindeki 30 ev boşaltıldı... Köylüler tepelere çıkıp yangınla mücadeleyi endişeyle izliyor...
Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda sabah saatlerinde başlayan orman yangını yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. 30'dan fazla ev boşaltıldı. Çevre ilerden de yangın söndürme ekipleri bölgeye gönderilirken, Kara Kuvvetleri, 3 adet S-70, 5 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopter yangına havadan müdahaleye katıldı.
Orman yangınının haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi. Öte yandan, Karaman, Antalya, Adana, Konya illerinden takviye arazöz ve su tankerleri bölgeye intikal ettirildi.
Araröz devrildi
Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 300 personel müdahale ediyor. 30 ev tedbiren boşaltılırken, burada yaşayan vatandaşlar okul bahçesine alındı. Vatandaşların barınma ihtiyacı içinde Gülnar ilçesinde bulunan lojmanlar hazırlandı.