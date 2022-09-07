Mersin'de orman yangını evleri tehdit etmeye başladı! TSK devreye girdi, 30 ev boşaltıldı

Orman yangınının haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi. Öte yandan, Karaman, Antalya, Adana, Konya illerinden takviye arazöz ve su tankerleri bölgeye intikal ettirildi.