Galatasaray'dan gövde gösterisi: 3 transferi birden duyurdu!

Galatasaray, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica'nın transferleri için oyunlar ve kulüpleriyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir'in transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi.

La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.

Mathias Ross Jensen Galatasaray'da!

Galatasaray, Mathias Ross Jensen'in transferi için Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Milot Rashica'da açıklandı

Galatasaray, Milot Rashica'nın geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."