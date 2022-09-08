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Zonguldak'ta vahşet! Başı kopmuş cesedi bulunmuştu katili şoke etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zonguldak'ta vahşet! Başı kopmuş cesedi bulunmuştu katili şoke etti

 ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, geçen yıl ormanlık alanda başı kopmuş cesedi bulunan kişinin gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.

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Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Mustafa Keleş'in cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kardeşi İbrahim Keleş'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, güvenlik önlemi altında Çaycuma Adliyesine getirildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İbrahim Keleş'in jandarma karakolunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince köyün girişleri kontrol altına alındı. Köydeki ormanlık alanda ve İbrahim Keleş'in evine ait foseptikte yapılan incelemelerde herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

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