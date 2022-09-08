O savcının utandıran mesajları! Savcı fuhuş yaptığı kadınların şantaj, hırsızlık dosyalarını kapattı

Savcının hayat kadınlarıyla iğrenç ortaklığı ifşa oldu. İstanbul'da yaşayan hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D., cinsel ilişkiye girdikleri Gürser K.'nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi. Gürser K.'nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. HSK, savcı Osman O.'yu meslekten attı.