O savcının utandıran mesajları! Savcı fuhuş yaptığı kadınların şantaj, hırsızlık dosyalarını kapattı
İSTANBUL Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Osman O., cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınlarının şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edilince HSK tarafından meslekten atılmıştı. Osman O.'nun hayat kadınlarıyla utandıran mesajları ortaya çıktı.
Savcının hayat kadınlarıyla iğrenç ortaklığı ifşa oldu. İstanbul'da yaşayan hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D., cinsel ilişkiye girdikleri Gürser K.'nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi. Gürser K.'nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. HSK, savcı Osman O.'yu meslekten attı.
Para isteyen hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. kimlikleri tespit edildikten sonra haklarında, şantaj, özel hayatının gizliğini ihlal etme suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonun ardından şüphelilerden Öngül D. tutuklandı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan şüphelilerden Öngül D. nin incelenen telefonunda Cumhuriyet Savcısı Osman O.'nun mesajları çıktı.
Başsavcılık, Savcı'ın iğrenç mesajlarını görünce...
İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Osman O.'nun şüpheli olan hayat kadınlarına mesaj atarak haklarındaki dosyaları kapatması karşılığında ilişki teklif ettiği mesajlarını görünce harekete geçti. Ele geçirilen mesajlar bilirkişi tarafından incelendikten sonra İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi.
Svcı, hayat kadınlarının telefon numarasını nasıl buldu?
Savcı Osman O.'nun, hayat kadını Öngül D.'nin dosyadan aldığı numarasına mesaj atarak tanıştığı, sonrasında para karşılığı birlikte olduğu iddia edilirken, şüpheliler İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi.