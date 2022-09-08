Türkiye sınırının dibinde skandal hamle! Terör örgütü ve ABD yan yana

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu ve ABD'nin "IŞİD'le mücadele" için kurduğunu iddia ettiği Suriye Demokratik Güçleri'nin Türkiye-Suriye-Irak sınırındaki Derik'te gerçek silah ve mühimmat kullanarak bir tatbikat yaptığı ortaya çıktı.

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Türkiye ile ABD arasında büyük bir anlaşmazlığa sebep olan ve omurgasını terör örgütleri PKK/YPG/PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin ABD ile birlikte Türkiye-Suriye-Irak sınırına çok yakın bir noktada tatbikat yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye sınırına çok yakın

Olay Birleşik Ortak Görev Gücü’nün resmi Twitter hesabından paylaşılınca ortaya çıktı. Suriye Demokratik Güçleri’nin Türkiye sınırına bu kadar yakın bir noktada ilk kez ortak tatbikat düzenlediği de öğrenildi.

Yapılan basın açıklamasında, “Uyuyan hücreleri engellemeye yönelik tatbikatta ağır ve orta ağırlıkta gerçek silah ve mühimmat kullanıldı” denildi.

ABD’den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. ABD’li yetkililer Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “IŞİD’le mücadeleye devam edileceğini ve Suriye’nin kuzeydoğusunda uzun vadeli başarı elde edilmesine yardım ettikleri” belirtildi.