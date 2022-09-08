İşte memur ve emeklinin zamlı Ocak 2023 maaşları!.. En düşük maaş alan kaç lira alacak?

TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. Resmi Gazete'de yayınlanan Orta Vadeli Programa göre de 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Açıklanan rakamların ardından milyonlarca emekli ve memur 2023 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki, ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olur?