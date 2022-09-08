İşte memur ve emeklinin zamlı Ocak 2023 maaşları!.. En düşük maaş alan kaç lira alacak?
Memur ve emekliye şimdiden zamlı maaş göründü. Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu. Böylece 2023 yılı Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılması şimdiden kesinleşti. Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek maaşlar kaç lira olacak?
TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. Resmi Gazete'de yayınlanan Orta Vadeli Programa göre de 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Açıklanan rakamların ardından milyonlarca emekli ve memur 2023 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki, ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olur?
Enflasyon ve OVP verilerinin ardından İşte 2023 emekli ve memurlara Ocak ayında yapılacak zam oranlarıyla ilgili Vergi Uzmanı Muhammet Bayram tahminlerde bulundu. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Sene başından itibaren ocak ayında bir zam yapıldı. Ocaktaki zam bir önceki enflasyon farkıydı. Memur ve emeklilere yüzde 2,2-5 enflasyon farkı verildi. Yine aynı şekilde bu sene haziran sonu itibarıyla yeni bir zam daha yapıldı. İlk 6 ayın enflasyon farkıydı. Bizim 1 Ocak’ta göreceğimiz zamlar aslında 1 Temmuz itibarıyla ve 31 Aralık arası enflasyon farkı olacak."
*Her ayın gerçekleşen enflasyonu TÜİK verilerine göre aslında burada memur ve emeklilere yapılacak zam demektir. Hem OVP’de hem İstanbul Ticaret Odası’nın enflasyon araştırması tahmini verilerdir. OVP’de hükümet tahmini olarak enflasyonu açıklıyor. Şu an gıda enflasyonu yüzde 99’larda. Bununla beraber asıl bizim dikkate almamız gereken oranlar her ayın TÜİK verisine göre gerçekleşmiş orandır."