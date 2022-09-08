Hadise ve Mehmet Dinçerler alyansları bile çıkartmışlardı! O küslüğün nedeni belli oldu, bütün aile araya girdi!

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in bir yılı doldurmayan evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Alyansları çıkarmaları gündem olan çiftin küslüklerinin neden belli oldu. Mehmet Dinçerler'in annesi araya girdi!

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2021'in temmuz ayında aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler yaşadıkları aşkı kısa süre içerisinde aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına taşımışlardı.

Geçtiğimiz nisan ayında mutluluğa 'evet' diyen ünlü çift mutlu evlilikleri ile herkesi kendilerine hayran bırakıyordu. Fakat çiftin evliliklerine nazar değdi. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacakları iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Alyansları çıkarttılar

Bir süredir hamile olduğu söylentileri dolaşan ünlü şarkıcının İzmir konseri sırasında 'Küçük bir yol' şarkısını seslendirirken sahnede herkesin ortasında ağlaması hayranlarını üzmüş ve meraklandırmıştı.

Son iki konserinde de eşinin aldığı 3 milyon TL'lik yüzüğünü takmayan Hadise'den sonra bir hamle de Mehmet Dinçerler'den gelmiş ve Dinçerler sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarında alyansının olmaması ile dikkat çekmişti.

Bakın kara bulutların nedeni neymiş...

Eşi Mehmet Dinçerler'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamayan Hadise ayrılık iddialarını iyice alevlendirirken çiftin evliliğindeki sorunların nedeni belli oldu.

İddalara göre yüzüklerin bile çıkmasına neden olan sorun iş insanı Mehmet Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun konserler ve kariyeri için anne olmaya henüz hazır hissetmemesi olduğu iddia edildi. Ünlü çiftin iddia edilen ayrılık nedeninin ardından ailelerinin araya girdiğini ve annelerinin, çifti barıştırmaya çalıştığı söylendi.

Ayrılıkla ilgili konuşmak istemiyorlarmış

Çok konuşulan ayrılıkla ilgili henüz evlilikleri bir yılı doldurmayan ünlü çift açıklama yapmadı. Açıklama yapmaktan kaçınan ünlü çiftin yakın çevresi Hadise ve Mehmet Dinçerler'in konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Evlilikleriyle de ayrılma iddialarıyla da çok konuşulan çift sosyal medyada da en çok konuşulan ünlü isimler oldu. Twitter'da birçok kullanıcı tarafından Hadise adına açılan Hashtag'le trend topic oldular.