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Mersin'den sonra bir yangın haberi daha! Alanya yanıyor rüzgar kötü etkiliyor

Mersin'den sonra bir yangın haberi daha! Alanya yanıyor rüzgar kötü etkiliyor

MERSİN'de orman yangını devam ederken bir yangın haberi de Antalya'nın Alanya ilçesinden geldi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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