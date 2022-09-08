Mersin Gülnar'daki orman yangınında son durum! D-400 kara yolu ulaşıma kapatıldı, mahalleye sıçradı evler boşaltıldı
MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kentte göz gözü görmezken ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor. Vali Pehlivan 790 vatandaşın tahliye edildiğini belirtti. Ekiplerin bölgede aralıksız çalışmaları devam ediyor. İşte yangın bölgesinde son durum...
Mersin Gülnar'da dün başlayan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken yangına ilişkin sabotaj iddiaları gündeme geldi. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.
790 kişi tahliye edildi
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Toplamda da 790 vatandaşımızı tahliye ettik. Konut olarak da 185 konut, 118 de yine tatil köyündeki konut olmak üzere 303 konutu boşaltmış durumdayız. Tabii vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için onları pansiyonlarımızda misafir ediyoruz." dedi.
Pehlivn, yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:
"Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Şu anda 'kesin şu sebeple olmuştur' diye henüz diyemiyoruz ama üzerinde ilgili arkadaşlarımız, ekiplerimiz çalışıyorlar. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Şu anda o yönlü bir tespit söz konusu değil ama çok yönlü değerlendiriliyor. İlgili ekiplerimiz, araştırmalarını, çalışmalarını yapıyorlar." dedi.
Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.