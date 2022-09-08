Mersin Gülnar'daki orman yangınında son durum! D-400 kara yolu ulaşıma kapatıldı, mahalleye sıçradı evler boşaltıldı

Pehlivn, yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Şu anda 'kesin şu sebeple olmuştur' diye henüz diyemiyoruz ama üzerinde ilgili arkadaşlarımız, ekiplerimiz çalışıyorlar. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Şu anda o yönlü bir tespit söz konusu değil ama çok yönlü değerlendiriliyor. İlgili ekiplerimiz, araştırmalarını, çalışmalarını yapıyorlar." dedi.