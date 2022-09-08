Tarkan'ın sahnesi birden yıkıldı! Dev sahne yerle bir oldu: 1 kişi yaralı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü için İzmir'de kurulan sahne çöktü. Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan platform büyük bir gürültüyle yıkıldı ve orada bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Kazayı yolda olduğu esnada öğrenen yıldız şarkıcı Tarkan, "Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

Abone ol

Sahne alacağı dev platform yerle bir oldu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde İzmir'de konser verecek olan pop star Tarkan'ın, vereceği konser öncesi büyük bir zahmetle kurulan dev platform güçlü bir gürültüyle bir anda çöktü, yerle bir oldu. Megastar konuyla ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

1 kişi yaralandı

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü için 9 Eylül tarihinde İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan dev platformda sahne alacak olan ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi, kurulan dev platform dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı, yerle bir oldu. Ciddi bir facianın eşiğinden dönülen olayın ardından, kazanın olduğu adrese çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin felaket anlarında hafif yaralandığı öğrenildi.

''Herkese geçmiş olsun''

Yaşanan bu facia olaydın hemen sonrasında sosyal medya hesabından yazılı bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı Tarkan, " İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Tarkan konseri iptal mi?

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın 9 Eylül Cuma günü İzmir'in kurtuluşu için yapılacak olan etkinlikler kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser vereceği alanda hazırlanan dev platformun çökmesi sonrasında 1 kişi yaralandı. Yaşanan bu facianın ardından, Tarkan'ın konserinin iptal olup olmayacağı konusu merak edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Tarkan konseriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tarkan konseri ne zaman, saat kaçta?

Megastar Tarkan'ın konseri 9 Eylül Cuma günü 21.00'da İzmir'in kurtuluşunun yıldönümü için yapılacak olan etkinlikler kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek.