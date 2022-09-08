BIST 3.403
DOLAR 18,24
EURO 18,26
ALTIN 1.007,73
HABER /  SPOR

TBF'den Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a bir tepsi baklava

TBF'den Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a bir tepsi baklava

A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda Karadağ ev sahibi Gürcistan'ı 81-73 yenerek son 16 turuna yükseldi. Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan'ı eleyen Karadağ'ı soyunma odasına bir tepsi baklava yollayarak kutladı.

Abone ol

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.

A Grubu'nda son maçların sonuçları şöyle:

Türkiye-İspanya: 69-72

Bulgaristan-Belçika: 80-89

Gürcistan-Karadağ: 73-81

Baklava için teşekkürler

A Milli Takım oyuncularının soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradığı olaylı Gürcistan maçının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ev sahibi ekibi eleyen Karadağ'ın soyunma odasına bir tepsi baklava yolladı.

Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" denildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Hande Fırat FETÖ firarisinin 15 Temmuz iddialarına tek tek cevap verdi
Hande Fırat FETÖ firarisinin 15 Temmuz iddialarına tek tek cevap verdi
Tam 41 milyon dolar teklif ettiler: Ölsem de dükkanımı İsrail'e satmam
Tam 41 milyon dolar teklif ettiler: Ölsem de dükkanımı İsrail'e satmam
Emlakçıların yeni kiralık ev oyunu: Taban fiyat belirleyip borsa gibi yükseltiyorlar
Emlakçıların yeni kiralık ev oyunu: Taban fiyat belirleyip borsa gibi yükseltiyorlar
Hadise ve Mehmet Dinçerler alyansları bile çıkartmışlardı! O küslüğün nedeni belli oldu, bütün aile araya girdi!
Hadise ve Mehmet Dinçerler alyansları bile çıkartmışlardı! O küslüğün nedeni belli oldu, bütün aile araya girdi!
Gaziantep'te bağ evinde korkunç manzara! Babasını öldürdü sonra...
Gaziantep'te bağ evinde korkunç manzara! Babasını öldürdü sonra...
Görevden atılan Mimarlar Odası başkanı Karakuş: Cumhurbaşkanım aradı yargıdan döneceğini söyledi
Görevden atılan Mimarlar Odası başkanı Karakuş: Cumhurbaşkanım aradı yargıdan döneceğini söyledi
Türkiye sınırının dibinde skandal hamle! Terör örgütü ve ABD yan yana
Türkiye sınırının dibinde skandal hamle! Terör örgütü ve ABD yan yana
Bayern Mümih İnter'e acımadı Liverpool hezimeti yaşadı Şampiyonlar liginde gollü gece
Bayern Mümih İnter'e acımadı Liverpool hezimeti yaşadı Şampiyonlar liginde gollü gece
F-35'in parçasında tespit edildi ABD teslimatları askıya aldı
F-35'in parçasında tespit edildi ABD teslimatları askıya aldı
İcradan 10 milyon dosya düşecek! Silinen borçların çoğu telefon faturası
İcradan 10 milyon dosya düşecek! Silinen borçların çoğu telefon faturası