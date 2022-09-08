Bir Zamanlar Çukurova patladı! Kerem Alışık İspanya'da manşet oldu

Usta oyuncu Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık'ın ünü Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile İspanya'ya kadar yayıldı. Ünlü oyuncunun röportajı İspanya'yı salladı.

Abone ol

Turist Ömer karakteri ile Yeşilçam' damga vuran merhum sanatçı, sinema dünyasının usta oyuncusu Sadri Alışık'ın Çolpan İlhan'la evliliğinden olan biricik oğlu Kerem Alışık'ta babasının yolundan giderek oyunculuk mesleğine adım atmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova ile İspanya'da manşet oldu

Babası gibi oyunculuk yeteneğiyle televizyon dünyasının sevilen isimlerinden olan Kerem Alışık son olarak ATV ekranlarında 2018 tarihinden geçtiğimiz haziran ayına kadar yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almıştı.

1970 yıllarında Çukurova'yı anlatan dizide 'Fekeli' karakterine hayat veren Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile İspanya'da geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. İspanya'nın ünlü ve önemli dergilerinden Semana'ya röportaj veren Alışık röportajında İspanya ile ilgili sözleriyle İspanya'da gündem oldu.

"Fevkalade mutluluk verici"

62 yaşındaki ünlü oyuncu sözlerine ilk olarak İspanya'da bulunan hayranlarından sosyal medya hesabı üzerinden birçok mesaj aldığını söyleyerek başladı.

Kerem Alışık röportajında "Orada hayranlarımın olması fevkalade mutluluk verici. İspanya’ya hiç gitmedim ama çok görmek istiyorum. Okuduğum kitaplardan ve sosyal medyadan ülkenizi çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Çok sevdiğim şair ve yazarlarız var"

"İlk fırsatta İspanya..."

"Biliyorsunuz İspanyol edebiyatı romantik edebiyatın bir dalı ve Latin Amerika harflerinin öncüsü olarak kabul edilir. Lope de Vega, Cervantes, Lorca gibi edebiyatçılarınız ve tabii Picasso, Salvador Dali, Goya ve Miro gibi ressamlarınız favorilerim arasında. İlk fırsatta da İspanya’ya gelmek istiyorum." sözleriyle İspanyol edebiyatını sevdiğini ve İspanya'ya gelmek istediğini dile getirdi.