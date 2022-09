Demet Özdemir, düğünü hakkında yapılan yorumlara bomba gibi bir karşılık verdi! Herkes pişman oldu

Oyuncu Demet Özdemir, son zamanlarda Oğuzhan Koç ile ilişkisiyle sık sık magazin gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Söz, nişan derken bir de o çok beklenilen düğün olunca sosyal medyada kıyamet koptu. Düğünün her detayı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilince ünlü oyuncu bakın neler söyledi...

Abone ol

Yılın düğünü

Geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken bir tören merasimiyle hayatlarını birleştiren oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, adeta yılın düğününü olma yoluna girmişti. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bu törende üç farklı gelinliğiyle boy gösteren ünlü oyuncunun ilk giydiği gelinlik, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Özdemir'in gelinliği halı kaydırmaza benzetilmişti. Bununla beraber, Oğuzhan Koç'un da ayakkabıları da oldukça dikkat çekmiş ve çok konuşulmuştu. Şarkıcının kalın tabanlı ayakkabılarına yorum yağmıştı.

''Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar''

Yaklaşık iki yıl süren sevgililik sürecinin ardından nikah masasına oturan ve hayatlarını birleştiren çiftten Koç, düğün sonrası ilk paylaşımı yapmıştı. 37 yaşındaki şarkıcı, eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar" mesajını yayınlamıştı.

Beğeni butonu çöktü

Yaptıkları düğün ile günlerce magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, 15.5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından balayı karelerini yayınlamıştı. Eşi Oğuzhan Koç ve kendisinin fotoğraflarını paylaşıp, kalp emojisiyle birlikte "Balayı" notunu düşen Demet Özdemir'e, bir saatte yüzlerce yorum ve binlerce beğeni gelmişti.

Önemli açıklamalar yaptı

Demet Özdemir bir markanın dergisine verdiği röportajla dikkatleri yine çekmeyi başardı. Özdemir:

''Üzülmekten veya kırılmaktan korktuğunuz için duygularınızı saklamayın. Paylaşmadan içinize gömdüğünüz aşkın hiçbir kıymeti yok. Öyle dünyayı kurtaramazsınız, benden söylemesi.''

Üzüldüğüm oluyor

Sosyal medyadaki yorumlardan da oldukça etkilendiğini itiraf eden ünlü oyuncu, konuyla ilgili:

“Başlarda çok sinirleniyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan kırıcı yorumlar bir tarafa, görüp okuyacağımızı bile bile insanların bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Nihayetinde herkes kendini yansıtıyor. Yansıyanlar üzücü" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Koç'un ayakkabıları

Öte yandan düğünden kareleri takipçileriyle paylaşan Demet Özdemir, fotoğrafa yazdığı notla tercih ettiği gelinlik ve eşi Oğuzhan Koç'un gündem olan ayakkabılarıyla ilgili yapılan kötü yorumlara göndermede bulunmuştu. Güzel oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

''Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek, anlar! Ne eleştiri, ne kötüleme o anları gölgeleyebilir! An biriktirin, an. İyi bakın resme, ne çok an, ne çok sevgi var!''