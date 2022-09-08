Kabus yeniden hortladı 3 kişi hayatını kaybetti! Tutuklananlar var
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından sahte içki sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli daha tutuklandı.Abone ol
İskenderun ilçesinde, 4 Eylül'de sahte içkiden zehirlenen 12 kişiden 3'ünün hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 10 kişinin ardından 3 şüpheli daha sahte içki sattıkları iddiasıyla yakalandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e yükseldi.
Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 9 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Hatay Valiliği, 4 Eylül'de sahte içki kullanımının ardından zehirlendikleri şüphesiyle kentteki hastanelere başvuran 12 kişiden 3'ü yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.