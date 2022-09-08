Galatasaray transfere doymuyor KAP'a bildirdiler Manchester United'ın yıldızı geldi

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı 34 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata İstanbul'a geldi.

Abone ol

Transferin son gününde Galatasaray önemli bir ismi İstanbul’a getirdi. İspanyol futbolcu, Juan Mata özel uçakla İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yapan 34 yaşındaki futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Sağlık kontrolünden geçecek olan Juan Mata Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak..

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu Juan Mata ile görüşmelere başladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirmişti.

Juan Mata kimdir?

Galatasaray'a transferi an meselesi olan Juan Mata'nın kariyeri merak konusu oldu. Kariyerine Real Madrid alt yapısında başlayan Juan Mata, İspanya dışında İngiltere liginde Chelsea ve Manchester United takımlarında forma giymeye başladı. Peki, Juan Mata kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Juan Manuel Mata García, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine 2003'te 15 yaşında Real Madrid altyapısına transfer olarak başlayan Mata, 4 sezon eflatun-beyazlıların altyapı ve rezerv takımında top koşturdu. 2007'de Valencia'ya geçen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2011'de İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye, 2014'te de Manchester United'a transfer oldu.

Kariyerinde 632 resmi maça çıkan Juan Mata, 138 kez fileleri havalandırdı. Mata, kulüp kariyerinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Kupası, birer de İspanya Kupası, İngiltere Lig Kupası ile İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları elde etti.

İspanya A Milli Futbol Takımı'nın formasını 40 maçta terleten Mata, 10 gole imza attı. Tecrübeli futbolcu, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan takımda yer aldı. İspanyol futbolcu, ayrıca milli takımla 21 ve 19 yaş altı kategorilerinde birer Avrupa şampiyonluğu yaşadı.